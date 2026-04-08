Даша Квиткова на фоне слухов о свадьбе с футболистом Бражко призналась, готова ли ко второму ребенку

Даша Квиткова и Владимир Бражко

Реклама

Украинская блогерша Даша Квиткова заговорила о втором ребенке и честно призналась, готова ли к пополнению в семье.

Инфлюенсерка вышла на связь с подписчиками и ответила на личные вопросы. Среди них — тема материнства, которая традиционно вызывает наибольший интерес. Квиткова не уходила от ответа и откровенно поделилась своими мыслями. Она признается: идея второго ребенка ей близка, но пока вызывает больше вопросов, чем уверенности.

«Как Бог даст, а пока я договариваюсь с моей менталкой. Потому что я понятия не имею, как родители все вывозят, когда есть больше одного ребенка. Я вдохновляюсь и горжусь», — поделилась Даша.

Реклама

Instagram-история Даши Квитковой / © instagram.com/kvittkova

В то же время Квиткова сознательно ограничивает то, что показывает в соцсетях. По ее словам, в публичном пространстве появляется лишь небольшая часть реальной жизни. Такой подход — совместное решение пары, чтобы избегать лишнего давления и обсуждений.

«Не хочу, чтобы Вову сравнивали, делали какие-то фантазийные догадки, клевету, лепили странные видео или сравнивали слова из прошлого. Это все не о настоящем. Поэтому мы и оставляем большую часть нам», — пояснила она.

Отметим, блогер воспитывает сына Льва от предыдущих отношений. О новом этапе в личной жизни она заговорила после того, как ее роман с Владимиром Бражко стал публичным. Впоследствии пара подтвердила серьезность намерений. В сентябре 2025 года влюбленные обручились.

Напомним, недавно Даша Квиткова заинтриговала подготовкой к свадьбе с женихом-футболистом.