Даша Квиткова на откровенном фото показала целлюлит на ягодицах: "Моя самая проблемная зона"

Знаменитость призналась, хотя ее вес был небольшой, но целлюлита она избавиться не могла.

Украинская блогерша Даша Квиткова поделилась откровенным фото, где показала свою проблемную зону на теле.

В Instagram-stories звезда Сети рассказала, что всегда боролась с целлюлитом на ягодицах. По словам Даши, чтобы она не делала, проблема никуда не исчезала, хотя ее вес был небольшой.

"Целлюлит. Он всегда меня беспокоил, и я не знала, что с ним делать", — поделилась Квиткова.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Когда блоерша всерьез взялась за свою фигуру, то целлюлит начал постепенно исчезать. Избавиться от этой проблемы Даше помог спорт и правильное питание.

"Это моя самая проблемная зона, которую я всегда сторонилась. И чтобы я не делала, она оставалась неизменной. Пока я не изменила стиль питания и не начала правильно заниматься в зале. Сладкое, соленое, переедание, сидение на месте, не было регулярности, не было мотивации, нервы, гормоны – все давало вот это. Здесь мой вес 52 кило. Это задолго до беременности", — поделилась блогерша.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша поделилась, что когда она начала работать над собой, то целлюлит стал постепенно исчезать.

"Сейчас еще есть целлюлит, но не такой выраженный, как был. Тело с каждым днем подтягивается, с каждой тренировкой становится лучше, чем было вчера", — подчеркнула блогерша.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, во время беременности Даша Квиткова набрала более 30 килограмм. После родов знаменитость взялась за свою фигуру и начала худеть. Сейчас блогерша весит даже меньше, чем до беременности. Звезда Сети охотно хвастается результатом своего похудения в соцсетях.

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