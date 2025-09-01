Даша Квиткова наделала фото в объятиях возлюбленного Бражка и рассекретила, как они проводят время вдвоем

Владимир Бражко и Даша Квиткова

Украинская блогерша Даша Квиткова наделала романтических фото с возлюбленным, футболистом Владимиром Бражко.

Знаменитость больше не скрывает свой роман со спортсменом и все чаще делится совместным контентом. На этот раз блогерша показала, как они с Владимиром Бражко проводят время вместе. Утром парочка отвела сына Даши Квитковой в садик. Маленький Лев в этом году перешел уже в старшую группу.

"Самый любимый хулиган перешел во взрослую группу в саду", - поделилась блогерша.

Даша Квиткова вместе с Владимиром Бражко отвела сына в садик / © instagram.com/kvittkova

После этого парочка провела время вдвоем. Они успели наделать романтических фото в лифте с объятиями и поцелуями. После этого влюбленные отправились в кинотеатр, где посмотрели выбранный Владимиром фильм.

"Пока Левчик в садике, мы мчимся в кино и хотим посмотреть кое-что, о чем он просил", - отметила блогерша.

Даша Квиткова и Владимир Бражко / © instagram.com/kvittkova

В общем, Даша Квиткова и Владимир Бражко в начале июля рассекретили свои отношения. Сколько они вместе - точно не известно. До этого блогерша состояла в браке с ведущим Никитой Добрыниным, от которого родила сына Льва.

Кстати, с новым избранником у Даши Квитковой есть разница в возрасте. Блогерша на несколько лет старше футболиста, из-за чего сталкивается с хейтом. Однако пару, очевидно, это не волнует.