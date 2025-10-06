Даша Квиткова намекнула на свадьбу с младшим на четыре года футболистом Бражко

Даша Квиткова, Владимир Бражко / © instagram.com/kvittkova

Украинская блогерша Даша Квиткова подогревает интерес вокруг личной жизни.

Так, в начале сентября возлюбленный звезды, футболист киевского "Динамо" Владимир Бражко сделал ей предложение с кольцом от популярного ювелирного бренда с огромным бриллиантом огранки "груша". Поговаривали, стоимость украшения могла достигать нескольких миллионов гривен. И сейчас на безымянном пальце Даши появилось еще одно второе массивное кольцо, что якобы намекает на недавнюю тайную свадьбу.

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

Свое фото с новым украшением на безымянном пальце блогерша оставила без подписи. Вместо этого она добавила только эмоджи с кокетливым смехом. Перед тем Даша опубликовала еще одно сторис в Instagram. И на фото виднеется сразу несколько огромных букетов цветов и надпись: "Какой же была суббота".

Сторис Даши Квитковой / © instagram.com/kvittkova

Пока что Квиткова о свадьбе ничего не рассказывала. Однако нельзя исключать, что таким образом звезда просто вспоминала свой счастливый день, когда ей сделали предложения, ведь сегодня, 6 октября, прошел ровно месяц с того момента. Поэтому другое украшение может быть просто символическим подарком от жениха Бражка по случаю их особого дня.

