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Даша Квиткова напугала фото, где она лежит под капельницей

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Даша Квиткова напугала фото, где она лежит под капельницей

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Блогерша рассказала, почему ей ставили капельницу.

Жена ведущего Никиты Добрынина – Даша Квиткова – заставила своих поклонников изрядно волноваться.

В Instagram-stories знаменитость опубликовала снимок, где она лежит на кровати, а к ее руке присоединена система капельницы. Даша поспешила успокоить фанатов, что с ее здоровьем все в порядке.

Она объяснила, что в ее организме не хватает железа. Поэтому Квиткова должна была лечь под капельницу, чтобы прокапать необходимый элемент.

"Немножко железа, которого не хватает", – поделилась Даша.

Даша Квиткова под капельницей / © instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова под капельницей / Фото: instagram.com/kvittkova

В общем, раньше Квиткова рассказывала, что проблемы со здоровьем у нее все же есть. У знаменитости не все в порядке со спиной, врач даже запретил блогерше ее нагружать. Поэтому жена Добрынина занимается восстановлением. Тем более, Даша и Никита планируют стать родителями во второй раз, а для этого Квиткова должна вылечить спину.

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