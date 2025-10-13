Даша Квиткова напугала фото из больницы с синяками и раскрыла подробности о своем состоянии

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

Украинская блогерша Даша Квиткова показалась в больнице и напугала фото с синяками.

Снимки из медучреждения звезда Сети опубликовала в Instagram-stories. Даша Квиткова поделилась, что сейчас у нее курс лечения. В частности, в организме блогерши недостаточный уровень железа. Поэтому, каждый понедельник Даша Квиткова ходит в больницу, чтобы поставить соответствующую капельницу.

Кстати, лечение не проходит бесследно. На руках Даши Квитковой появились немалые синяки. Блогерша показала на фото, как они выглядят. Звезда Сети также успокоила поклонников, чтобы те не волновались, и дала понять, что синяки у нее появились на фоне регулярных капельниц с железом.

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

"Я на своем месте каждый понедельник. Как выглядят руки человека, который проходит курс лечения и поднимает железо", - поделилась блогерша.

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

Напомним, сейчас вокруг личной жизни Даши Квитковой бушует немало сплетен. Звезда рассекретила отношения с футболистом Владимиром Бражко, а в сентябре стало известно, что спортсмен сделал ей предложение. Пользователи подозревают, что пара уже даже и заключила брак. Недавно Даша Квиткова прокомментировала слухи о тайной свадьбе с футболистом.