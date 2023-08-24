Даша Квиткова назвала диагноз 2-летнего сына, которого госпитализировали: "В слезах сползла по стене"

Украинская блогерша Даша Квиткова назвала, какой диагноз поставили врачи их с ведущим Никитой Добрыниным 2-летнему сыну.

На днях маленький Лев попал в больницу. У мальчика была высокая температура, которую Даша не могла сбить. Врачи после всех обследований установили, какая болезнь мучает Льва. Оказалось, что у сына Никиты Добрынина и Даши Квитковой односторонняя пневмония.

Сын Даши Квитковой и Никиты Добрынина / Фото: instagram.com/kvittkova

"Я просто в слезах сползла по стене, когда врач сказал, что у Льва подозрение на пневмонию и надо госпитализировать его. У Льва односторонняя пневмония, поэтому сейчас он в больнице. Поэтому эти дни мы тусуемся так", — поделилась в Instagram-stories Даша .

Сын Даши Квитковой и Никиты Добрынина / Фото: instagram.com/kvittkova

Квиткова говорит, что сын чувствует себя уже гораздо лучше. Даша надеется, что у Льва больше не будет подниматься высокая температура, их наконец-то выпишут из больницы и они вернутся домой.

Сын Даши Квитковой и Никиты Добрынина / Фото: instagram.com/kvittkova

"Так проходили наши дни. Надеюсь, что сегодня день будет без температуры. Надеюсь, что на днях мы со Львом вернемся домой", — отметила Даша.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, недавно 2-летний сын Виктора Павлика попал в больницу. У мальчика поднялась высокая температура, так что жена певца Екатерина Репяхова немедленно отвезла Мишу на осмотр к педиатру.

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