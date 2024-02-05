Даша Квиткова назвала сумму продажи дома, где она жила с Добрыниным

Украинская блогерша-миллионница Даша Квиткова призналась, за сколько продает свой дом, который приобрела вместе с экс-мужем Никитой Добрыниным, когда была с ним в браке.

Особняк в коттеджном городке в Киевской области, общей площадью 150 кв м, Квиткова планирует продать за 290 тысяч долларов. Стоит отметить, что в прошлом году жилье было выставлено на продажу за 320 тысяч долларов, а теперь цена снизилась.

Даша Квиткова продает дом. Фото: THE Capital

Трехэтажное семейное гнездышко оборудовано всей необходимой мебелью и техникой. Вдобавок имеет террасу с зоной барбекю, гараж на два авто. На территории также находится детская площадка.

Даша Квиткова продает дом. Фото: THE Capital

Даша Квиткова продает дом. Фото: THE Capital

Даша Квиткова продает дом. Фото: THE Capital

Даша Квиткова продает дом. Фото: THE Capital

Своими эмоциями от продажи дома Даша уже поделилась с поклонниками. По ее словам, она вложила всю душу в обустройство жилья, поэтому с трудом прощается с ним. И даже иногда наведывается туда поработать.

Даша Квиткова продает дом. Фото: THE Capital

"Так любила это место. Вложила сюда всю душу. Очень повезет новым владельцам. Я приехала сейчас в дом и у меня такая ностальгия. Просто не могу, настолько сильно люблю этот дом, потому что вкладывала сюда полностью все. Пока дом на продаже, я время со времени сюда приезжаю, работаю, чтобы было ощущение, что здесь кто-то находится. Дом полностью отапливается", - рассказала блогерша.

Даша Квиткова продает дом. Фото: THE Capital

Даша Квиткова и Никита Добрынин приобрели этот дом в ноябре 2020 года, но прожили в нем недолго. В июне 2023 года возлюбленные развелись. Уже в августе Квиткова сообщила, что через суд разделяет общее имущество с Добрыниным. Тогда она отметила, что они с Никитой намерены продать свой загородный дом в селе Гатное.

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