Даша Квиткова неожиданно показалась с Никитой Добрыниным и рассказала, что они делали вместе

Оказывается, у экс-супругов было важное мероприятие.
Украинская блогерша-миллионница Даша Квиткова неожиданно показалась со своим бывшим мужем, шоуменом Никитой Добрыниным.
Оказалось, что бывшие супруги посетили важное мероприятие. В садике их совместного 2-летнего сына праздновали рождественские праздники. Добрынин и Квиткова вместе пришли поддержать сына.
В частности, блогерша показала, как они с шоуменом позировали на фоне елки. На снимках Никита держал Льва на руках, а рядом стояла Даша, которая взяла сына за руку.
Тем временем Добрынин в своем Instagram показал, каким был новогодний праздник в садике. Сын шоумена был одет в вышиванку и бежевые брюки.
Лев вместе с другими детьми веселился, играл и участвовал в разных интересных активностях.
Напомним, Даше Квитковой и Никите Добрынину после развода удалось сохранить приятельские отношения, в первую очередь, ради сына. Бывшие без конфликтов поделили опеку над Львом. Недавно Даша призналась, как они решили финансовые вопросы и платит ли Никита алименты.
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