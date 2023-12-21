Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Даша Квиткова неожиданно показалась с Никитой Добрыниным и рассказала, что они делали вместе

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
55
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Даша Квиткова неожиданно показалась с Никитой Добрыниным и рассказала, что они делали вместе

Никита Добрынин, Даша Квиткова и их сын / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Оказывается, у экс-супругов было важное мероприятие.

Украинская блогерша-миллионница Даша Квиткова неожиданно показалась со своим бывшим мужем, шоуменом Никитой Добрыниным.

Оказалось, что бывшие супруги посетили важное мероприятие. В садике их совместного 2-летнего сына праздновали рождественские праздники. Добрынин и Квиткова вместе пришли поддержать сына.

В частности, блогерша показала, как они с шоуменом позировали на фоне елки. На снимках Никита держал Льва на руках, а рядом стояла Даша, которая взяла сына за руку.

Никита Добрынин, Даша Квиткова и их сын / © instagram.com/kvittkova
Никита Добрынин, Даша Квиткова и их сын / Фото: instagram.com/kvittkova

Тем временем Добрынин в своем Instagram показал, каким был новогодний праздник в садике. Сын шоумена был одет в вышиванку и бежевые брюки.

Сын Никиты Добрыниной и Даши Квитковой / © instagram.com/nikitadobrynin
Сын Никиты Добрыниной и Даши Квитковой / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Лев вместе с другими детьми веселился, играл и участвовал в разных интересных активностях.

Сын Никиты Добрыниной и Даши Квитковой в садике / © instagram.com/nikitadobrynin
Сын Никиты Добрыниной и Даши Квитковой в садике / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Напомним, Даше Квитковой и Никите Добрынину после развода удалось сохранить приятельские отношения, в первую очередь, ради сына. Бывшие без конфликтов поделили опеку над Львом. Недавно Даша призналась, как они решили финансовые вопросы и платит ли Никита алименты.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
55
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация