Даша Квиткова неожиданно стала рэпершей и спела в дуэте с Klavdia Petrivna

Украинская блогерша-миллионница Даша Квиткова неожиданно стала рэпершей и спела в дуэте с популярной певицей Klavdia Petrivna.

Знаменитости объединились не просто так, а ради важной цели. Дело в том, что Klavdia Petrivna проводит благотворительный сбор средств на зимнюю форму для украинских защитниц. Поэтому общим фитом знаменитости пытаются как можно больше привлечь внимания к этой инициативе.

Даша Квиткова делится, что на самом деле не могла бы подумать, что будет читать рэп. Впрочем, ради благотворительной цели блогерша решилась на такой эксперимент.

Даша Квиткова

"Еще несколько месяцев назад я была уверена, что никогда в жизни не буду петь и читать рэп, а сегодня дебютировала, еще и ради такой важной цели. Это был вызов, но я рада, что мы сделали это вместе с Клавой!" – делится Даша.

Тем временем Klavdia Petrivna говорит, что и сама не могла бы поверить, что споет с Дашей Квитковой. Исполнительница надеется, что их фит не оставит равердушными и пользователи присоединятся к сбору средств на зимнюю форму для женщин-военных.

Klavdia Petrivna

"Кто бы мог подумать, что когда-нибудь мы с Квитковой вместе споем… У нас с Дашей вышла достаточно экспериментальная коллаборация — совместный месседж поддержки женщинам-военнослужащим. Я искренне верю, что наше общее видео объединит еще больше людей, которые поддержат защитниц своими донатами. Поэтому я всех призываю не оставаться равнодушными", — говорит артистка.

Klavdia Petrivna неожиданно спела в дуэте с Дашей Квитковой ради важной цели

Напомним, недавно Klavdia Petrivna жаловалась, что дважды за неделю стала жертвой мошенников. Певица рассказывала, как это произошло.

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