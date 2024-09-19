Даша Квиткова неожиданно стала рэпершей и спела в дуэте с Klavdia Petrivna

Знаменитости выпустили фит ради важной цели.
Украинская блогерша-миллионница Даша Квиткова неожиданно стала рэпершей и спела в дуэте с популярной певицей Klavdia Petrivna.
Знаменитости объединились не просто так, а ради важной цели. Дело в том, что Klavdia Petrivna проводит благотворительный сбор средств на зимнюю форму для украинских защитниц. Поэтому общим фитом знаменитости пытаются как можно больше привлечь внимания к этой инициативе.
Даша Квиткова делится, что на самом деле не могла бы подумать, что будет читать рэп. Впрочем, ради благотворительной цели блогерша решилась на такой эксперимент.
"Еще несколько месяцев назад я была уверена, что никогда в жизни не буду петь и читать рэп, а сегодня дебютировала, еще и ради такой важной цели. Это был вызов, но я рада, что мы сделали это вместе с Клавой!" – делится Даша.
Тем временем Klavdia Petrivna говорит, что и сама не могла бы поверить, что споет с Дашей Квитковой. Исполнительница надеется, что их фит не оставит равердушными и пользователи присоединятся к сбору средств на зимнюю форму для женщин-военных.
"Кто бы мог подумать, что когда-нибудь мы с Квитковой вместе споем… У нас с Дашей вышла достаточно экспериментальная коллаборация — совместный месседж поддержки женщинам-военнослужащим. Я искренне верю, что наше общее видео объединит еще больше людей, которые поддержат защитниц своими донатами. Поэтому я всех призываю не оставаться равнодушными", — говорит артистка.
Напомним, недавно Klavdia Petrivna жаловалась, что дважды за неделю стала жертвой мошенников. Певица рассказывала, как это произошло.
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