Даша Квиткова / © пресслужба каналу "1+1"

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Украинская блогерша Даша Квиткова украсила елку за полтора месяца до Нового года 2027 и показала праздничную магию.

Так, звезда уже начала создавать новогоднюю атмосферу дома, хотя до праздника еще остается больше месяца. Звезда показала, как ее дом украсили к зимним праздникам, и поделилась уютными кадрами.

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В этом году Даша решила не откладывать подготовку к Новому году на последние дни ноября или декабрь. Она пригласила домой декораторов, установивших искусственную елку и оформивших ее праздничными огоньками.

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В украшении дерева мастера сделали ставку на минимализм. Вместо традиционных игрушек они использовали две гирлянды: одна равномерно окутала веточки, а вторая добавила композиции выразительного светового акцента. В результате елка получилась сдержанной, но вместе с тем эффектной.

Елка Даши Квитковой / © instagram.com/kvittkova

Сама Квиткова в это время вместе с сыном Львом находилась в Германии. Там живут ее мама и сестра, которых блогер посещает во время поездок. Пока они гостили у родных, дома уже позаботились о праздничном сюрпризе.

«Пока мы у бабушки наслаждаемся временем и пока мы не дома, уже установили и украсили нам елку. Такая дома магия», — поделилась Даша.

Напомним, блогер воспитывает сына Льва от предыдущего брака с телеведущим Никитой Добрыниным. Мальчик продолжает учиться дистанционно, в том числе и во время пребывания за границей. Вероятно, дома их ждет футболист и муж звезды Владимир Бражко.

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