Даша Квиткова очаровала игривой фотосессией в образе куклы Барби

Украинская блогерша Даша Квиткова решила примерить на себя образ известной на весь мир куклы Барби.

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась кадрами из игривой фотосессии. Для съемок Даша выбрала пикантный розовый костюм, состоявший из мини-юбки с разрезами и топа в виде банта. Также образ блогерши дополнили колготки в сеточку и серебристое колье, а также босоножки.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Для большего перевоплощения Квиткова повторила даже прическу Барби – плавные локоны зафиксированы в аккуратную укладку. Также блогерша воспроизвела "кукольные" позы и добавила своей героини немного дерзости, выгнувшись на камеру и покрутив жвачку на пальце.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

"Девочка-Барби", — подписала фото Квиткова.

Поклонники заметили в комментариях, что Даше очень подходит такой образ и она вполне могла стать прототипом известной куклы: "Такая ляля", "Какая красивая", "Просто вау", "Это точно твой образ", "Очень клевая".

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, что совсем недавно Даша Квиткова показалась на прогулке со своим бывшим мужем Никитой Добрыниным.

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