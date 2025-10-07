Даша Квиткова очаровала редкими кадрами с мамой и нежно поздравила ее с днем рождения

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

Украинский блогер Даша Квиткова удивила подписчиков редкими кадрами со своей мамой.

Как выяснилось, сегодня, 7 октября, родной человек Даши празднует день рождения. В своем Instagram Квиткова опубликовала трогательные кадры, на котором вместе с мамой и 4-летним сыном Львом они обнимаются и весело смеются. Инфлюенсер не сдержала эмоций и обратилась к родному человеку с искренними пожеланиями. Блогер отметила, что очень ценит отношения с мамой Татьяной и всегда готова поддержать ее во всем.

"С Днем рождения, наша любимая девочка! Мы любим тебя безгранично и всегда будем хотеть к тебе на ручки. Хотим, чтобы твое сердце было переполнено только смехом, а мы всегда будем рядом, чтобы помогать осуществлять твои мечты", — написала Даша с юмором и теплом.

Сторис Даши Квитковой / © instagram.com/kvittkova

Сторис Даши Квитковой / © instagram.com/kvittkova

