Гламур
302
Даша Квиткова ошеломила своим появлением в синяках: ее жених-футболист отреагировал

Звезда устроила провокационную фотосессию и вызвала неоднозначную реакцию пользователей в Сети.

Вера Хмельницкая
Даша Квиткова

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

Украинская блогерша Даша Квиткова ошеломила фанов своим видом в Сети.

Так, в Instagram знаменитость опубликовала результат своей недавней фотосессии. В кадре Даша позирует в спортивном стиле — в свободных штанах, с бандажами на руках и в топе демонстрирует обнаженный подтянутый пресс. Однако наибольшее внимание привлекли синяки и царапины на ее лице и руках, которые стали главным акцентом фотосета.

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

Поэтому, на самом деле обошлось без инцидентов, что сразу поняли фаны. О профессиональной фотосъемке свидетельствует яркий макияж Квитковой и опубликованные ею кадры, где ее готовят стилисты и визажисты. Несмотря на все, брутальный образ блогерши собрал сотни комментариев: одни восхищались ее брутальностью и харизмой, а другие же отнеслись к фотосессии скептически.

  • Красота! Идеальная

  • К чему эти имитированные раны?

  • Вау! Это пожар

  • Какой посыл фотосессии? Непонятно совсем

Более того, не остался в стороне и новоиспеченный жених блогерши — футболист "Динамо" и сборной Украины Владимир Бражко. Он лаконично, но эмоционально со смеющимся эмоджи отреагировал на серию фото, оставив комментарий: "Оу май...".

Напомним, недавно Даша Квиткова под капельницей посмеялась над разницей в возрасте с женихом Владимиром Бражко.

302
