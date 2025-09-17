Даша Квиткова ошеломила своим появлением в синяках: ее жених-футболист отреагировал

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

Реклама

Украинская блогерша Даша Квиткова ошеломила фанов своим видом в Сети.

Так, в Instagram знаменитость опубликовала результат своей недавней фотосессии. В кадре Даша позирует в спортивном стиле — в свободных штанах, с бандажами на руках и в топе демонстрирует обнаженный подтянутый пресс. Однако наибольшее внимание привлекли синяки и царапины на ее лице и руках, которые стали главным акцентом фотосета.

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

Поэтому, на самом деле обошлось без инцидентов, что сразу поняли фаны. О профессиональной фотосъемке свидетельствует яркий макияж Квитковой и опубликованные ею кадры, где ее готовят стилисты и визажисты. Несмотря на все, брутальный образ блогерши собрал сотни комментариев: одни восхищались ее брутальностью и харизмой, а другие же отнеслись к фотосессии скептически.

Реклама

Красота! Идеальная

К чему эти имитированные раны?

Вау! Это пожар

Какой посыл фотосессии? Непонятно совсем

Более того, не остался в стороне и новоиспеченный жених блогерши — футболист "Динамо" и сборной Украины Владимир Бражко. Он лаконично, но эмоционально со смеющимся эмоджи отреагировал на серию фото, оставив комментарий: "Оу май...".

Напомним, недавно Даша Квиткова под капельницей посмеялась над разницей в возрасте с женихом Владимиром Бражко.