Даша Квиткова откровенно рассказала о своих поклонниках и какие неожиданные подарки от них получает

Украинская блогерша Даша Квиткова откровенно рассказала о своих поклонниках и раскрыла, какие неожиданные подарки от них получала.

Звезда Сети призналась, что после развода не страдает отсутствием внимания от мужчин. Многие пытаются покорить сердце блогерши. Как правило, Даше делают неожиданные подарки. Как поделилась знаменитость, мужчины ей постоянно дарят роскошные букеты цветов. Более того, иногда они даже достают номер мобильного Квитковой, чтобы цветочный магазин сделал для него сюрприз.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

"Мое сердце действительно свободно, это правда. Что касается букетов... Я просто люблю внимание мужчин и не запрещаю им дарить цветы, когда они хотят это делать. Бывает такое, что они просто находят мой номер, передают в цветочный магазин, а они уже связываются со мной и спрашивают, когда можно доставить букет", — рассказала знаменитость в комментарии "Люкс ФМ".

Но как бы ни пытались покорить сердце Даши Квитковой – оно свободно. Блогерша не состоит в романтических отношениях. В то же время знаменитость призналась, что ей не нравится в мужчинах. В частности, Даша ценит ответственность и воздержание в разговорах о бывших.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

"Меня отталкивает, когда человек не может взять ответственность за свои слова, поступки, когда человек начинает рассказывать, что бывший-бывшая был просто ужасен, а я классен", – поделилась знаменитость.

Напомним, недавно Даша Квиткова впервые стала крестной мамой. Блогерша крестила сина подруги Тани Парфильевой.

Даша Квиткова стала крестной мамой сына известной блогерши

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