Даша Квиткова отреагировала на слив о ее "романе" с женатым мужчиной

Украинская блогерша Даша Квиткова после развода с ведущим Никитой Добрыниным держит подробности личной жизни за семью замками.

Поэтому в Сети на эту тему появляется немало сплетен. На днях блогер Богдан Беспалов заявил, что Даша не одинока. По его информации, она якобы находится в отношениях из харьковчанином Максимом Лавриненко, который является владельцем одного из самых известных Telegram-каналов. Мужчина якобы женат и воспитывает сына.

Максим Лавриненко / Фото: instagram.com/maxim.lavrinenko

"На хвостике приносят "котята" следующее: "Есть для тебя инсайд: уже несколько раз в нашем ЖК видели Квиткову вместе с Максимом Лавриненко. Поинтересовались в окружении Даши, она умная девушка, выводы сделала все после Добрынина и теперь не делает свои отношения публичными. Максим от Даши млеет, у нее тоже есть симпатия, но и меркантильные цели". Ой, я что-то не обратил внимания, что Максим женат" – высказался Богдан Беспалов.

После этого слива Дашу Квиткову просто засыпали вопросами о личной жизни и просили прокомментировать, действительно ли у нее появился избранник. Блогерша отметила, что пока что одинока и после развода ни с кем не находилась в отношениях. Знаменитость также добавила, если в ее личной жизни что-то изменится, она даст об этом знать.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

"Я не в отношениях и не встречалась ни с кем после развода. Мое сердце не занято. У меня все хорошо. Когда что-то изменится и я пойму, что это серьезно, — я дам вам знать", — прокомментировала Квиткова.

Напомним, недавно ведущий Слава Демин намекнул, что больше не одинок. Шоумен показал романтическое фото с загадочной незнакомкой.

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