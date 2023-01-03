Даша Квиткова ответила на упреки хейтеров относительно изменения внешности и показала архивные фотографии

Блогерша наглядно показала, что почти не изменилась с годами.

Блогерша Даша Квиткова отреагировала на упреки хейтеров относительно изменений в своем облике и показала архивные фотографии.

Жена Никиты Добрынина часто получает комментарии о том, что якобы делает много уколов красоты или совсем "перекроила" свое лицо. Квитковой, похоже, надоело каждый раз спорить с пользователями Сети.

Фото: instagram.com/kvittkova

"Сейчас будет чисто мои любимые истории. Перекроила себя до неузнаваемости. От моих любимых подписчиков", – написала Даша.

Фото: instagram.com/kvittkova

Фото: instagram.com/kvittkova

Цветкова решила показать наглядно, сильно ли изменилась она за последние годы. Даша сравнила свою внешность несколько лет назад и сейчас и даже добавила свое детское фото, чтобы фаны увидели черты лица, с которым родилась блоггерша.

Фото: instagram.com/kvittkova

Единственное, что действительно изменилось Даше, по ее словам, это беременность.

"Ладно, действительно видно, что я родила ребенка и немного ох*ила от жизни, но это такое, у всех бывает", — написала Даша.

Фото: instagram.com/kvittkova

Ранее Даша Квиткова рассказывала, что изменяла форму носа. Правда, после операции, которую неудачно сделал блоггерке Эдгар Каминский, по словам Квитковой, ничего не изменилось.

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