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Даша Квиткова ответила, платит ли Никита Добрынин алименты на их сына

Автор
Валерия ГажалаВалерия Гажала
Дата публикации
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Даша Квиткова ответила, платит ли Никита Добрынин алименты на их сына

Даша Квиткова с сыном / Фото: instagram.com/kvittkova

Блогерша призналась, как они с экс-мужем финансово обеспечивают сына.

Украинская блогерша-миллионница Даша Квиткова, недавно заинтриговавшая дорогим подарком от незнакомца, откровенно поделилась, выплачивает ли ее экс-муж, ведущий Никита Добрынин, алименты на их сына Льва.

Поклонники знаменитости заметили, что ее ребенок очень часто проводит время с ее экс-мужем. Невооруженным глазом видно, что Добрынин очень сильно заботится о мальчике. Даша отметила, что он очень любящий отец. Более того, даже добавила, что ей повезло с Никитой как папой для ее сына.

"Мы постоянно на связи, когда Лев у Никиты. Я скучаю. Но понимаю, что это неделя папы и он хочет побыть с ребенком, поэтому не мешаю им. Мне повезло с Никитой как с папой", - поделилась блогерша в интервью Евгению Фешаку.

Даша Квиткова с сыном / © instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова с сыном / Фото: instagram.com/kvittkova

Также Квиткова ответила на еще один вопрос, который очень интересует ее поклонников. В частности, знаменитость рассказала, как они с Добрыниным после их развода финансово обеспечивают совместного сына. Так, экс-избранник Даши не выплачивает никаких алиментов. Экс-супруги договорились, что они оба воспитывают и поровну финансово обеспечивают Льва.

Даша Квиткова с сыном и экс-мужем / ©
Даша Квиткова с сыном и экс-мужем

"У нас 50 на 50. Все поровну. У нас нет алиментов. Я и Никита поровну обеспечиваем нашего сына", - обьяснила Квиткова.

Напомним, что ранее Даша Квиткова намекала, что уже не одинока. Блогерша сделала неоднозначную публикацию, в которой спровоцировала слухи о новом романе.

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Дата публикации
Просмотры
618
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