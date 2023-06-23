Даша Квиткова ответила, позволит ли сыну общаться с новой избранницей Никиты Добрынина

Блогерша Даша Квиткова честно ответила, будет ли против того, чтобы их сын с шоуменом Никитой Добрыниным общался с новой избранницей отца.

После официального развода Даша и Никита поддерживают только родительские отношения и вместе занимаются воспитанием полуторагодовалого сына Льва. Сейчас мальчик живет вместе с мамой, однако время от времени на несколько дней остается у отца.

Никита Добрынин и Даша Квиткова с сыном / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Подписчики Даши поинтересовались, не боится ли блогерша разлуки с сыном, и готова ли к тому, что со временем у ее экс-мужа появится новая возлюбленная, которая также будет общаться с Львом. В сторис в Instagram Квиткова поделилась, что с уважением отнесется к изменениям в личной жизни Добрынина и обрадуется, если его новая девушка сможет найти общий язык с их сыном.

"Не страшно, я учусь доверять. Буду рада, если Никита будет счастлив и у него будет другая женщина. Главное, чтобы она хорошо относилась к нашему сыну и я бы хотела быть с ней знакома, чтобы просто понимать, какой это человек и с кем остается сын. Того самого, думаю, хотел бы и Никита. Льву никто не заменит маму и папу, но я буду рада, если у него будут появляться новые друзья, которые будут к нему относиться с душой и любовью", — ответила Даша.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, что Даша Квиткова и Никита Добрынин теперь официально развелись. Пара была в браке два года и даже успела обвенчаться. Однако в 2023 году Даша и Никита объявили о разрыве отношений.

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