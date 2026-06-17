Даша Квиткова перед свадьбой порадовала поклонников семейными фото с 4-летним сыном и женихом-футболистом

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

Реклама

Украинская блогерша Даша Квиткова и футболист киевского «Динамо» Владимир Бражко, которые уже готовятся к свадьбе, поделились новыми трогательными моментами из совместного отдыха.

Инфлюенсерша опубликовала серию фотографий в своём Instagram. Влюблённые провели время на природе в компании самых близких людей. Атмосфера на фото получилась уютной и непринуждённой. Пара наслаждалась спокойствием вдали от городской суеты. Впрочем, наибольшее внимание подписчиков привлек не романтический кадр влюблённых.

Даша Квиткова с семьёй

На одном из снимков сын Квитковой, Лев, нежно прижался к Владимиру Бражку, сидя у него на руках.

Реклама

Этот момент лишь подтвердил, что футболисту удалось наладить теплые отношения с мальчиком. Поклонники уже давно обращают внимание на то, насколько комфортно Лев чувствует себя рядом с избранником своей мамы.

Даша Квиткова с семьёй

Тем временем подготовка к важному событию продолжается. Ранее Квиткова подтверждала, что они с Бражко планируют узаконить отношения уже этим летом. В то же время влюбленные не спешат раскрывать подробности предстоящей церемонии. Блогерша призналась, что не планирует устраивать из своей свадьбы публичное шоу и делиться всеми деталями в соцсетях. Также блогерша рассказывала, что особую роль на церемонии сыграет её сын Лев — именно он вынесёт обручальные кольца молодожёнам

Напомним, недавно Даша Квиткова уже успела примерить свадебные платья иотпраздновать девичник в преддверии предстоящей свадьбы.

Новости партнеров