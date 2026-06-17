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Даша Квиткова перед свадьбой порадовала поклонников семейными фото с 4-летним сыном и женихом-футболистом
Звездная семья запечатлела семейную идиллию во время отдыха на природе.
Украинская блогерша Даша Квиткова и футболист киевского «Динамо» Владимир Бражко, которые уже готовятся к свадьбе, поделились новыми трогательными моментами из совместного отдыха.
Инфлюенсерша опубликовала серию фотографий в своём Instagram. Влюблённые провели время на природе в компании самых близких людей. Атмосфера на фото получилась уютной и непринуждённой. Пара наслаждалась спокойствием вдали от городской суеты. Впрочем, наибольшее внимание подписчиков привлек не романтический кадр влюблённых.
На одном из снимков сын Квитковой, Лев, нежно прижался к Владимиру Бражку, сидя у него на руках.
Этот момент лишь подтвердил, что футболисту удалось наладить теплые отношения с мальчиком. Поклонники уже давно обращают внимание на то, насколько комфортно Лев чувствует себя рядом с избранником своей мамы.
Тем временем подготовка к важному событию продолжается. Ранее Квиткова подтверждала, что они с Бражко планируют узаконить отношения уже этим летом. В то же время влюбленные не спешат раскрывать подробности предстоящей церемонии. Блогерша призналась, что не планирует устраивать из своей свадьбы публичное шоу и делиться всеми деталями в соцсетях. Также блогерша рассказывала, что особую роль на церемонии сыграет её сын Лев — именно он вынесёт обручальные кольца молодожёнам
Напомним, недавно Даша Квиткова уже успела примерить свадебные платья иотпраздновать девичник в преддверии предстоящей свадьбы.