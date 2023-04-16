Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Даша Квиткова поделилась фото с Никитой Добрыниным и ответила, в каких отношениях они отношения

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1101
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Даша Квиткова поделилась фото с Никитой Добрыниным и ответила, в каких отношениях они отношения

Никита Добрынин с женой / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Экс-супруги вместе провели время с сыном.

Блогерша Даша Квиткова снова заинтриговала фанов фотографией с бывшим мужем, шоуменом Никитой Добрыниным.

На фото у сторис в Instagram Даша показала, как телеведущий играет с их годовалым сыном Львом.

"Готовят обед", — подписала милый кадры Квиткова.

© instagram.com/kvittkova
Фото: instagram.com/kvittkova

Поклонники пары сразу начали спрашивать у блогерши в частные сообщения, не намекает ли она на примирение с бывшим. Цветочная молчать не стала и ответила своим подписчикам.

Блогерша дала понять, что они с Никитой поддерживают дружеские отношения ради сына и стараются быть ему хорошими родителями.

"Мы родители замечательного мальчика. На этом все. Не рвите директ", — написала Даша.

© instagram.com/kvittkova
Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, на днях Квиткова и Добрынин также показались вместе на прогулке в парке. Тогда блоггерша также вызвала массу вопросов у подписчиков совместными фото.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1101
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация