Даша Квиткова поделилась фото с Никитой Добрыниным и ответила, в каких отношениях они отношения

Блогерша Даша Квиткова снова заинтриговала фанов фотографией с бывшим мужем, шоуменом Никитой Добрыниным.

На фото у сторис в Instagram Даша показала, как телеведущий играет с их годовалым сыном Львом.

"Готовят обед", — подписала милый кадры Квиткова.

Фото: instagram.com/kvittkova

Поклонники пары сразу начали спрашивать у блогерши в частные сообщения, не намекает ли она на примирение с бывшим. Цветочная молчать не стала и ответила своим подписчикам.

Блогерша дала понять, что они с Никитой поддерживают дружеские отношения ради сына и стараются быть ему хорошими родителями.

"Мы родители замечательного мальчика. На этом все. Не рвите директ", — написала Даша.

Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, на днях Квиткова и Добрынин также показались вместе на прогулке в парке. Тогда блоггерша также вызвала массу вопросов у подписчиков совместными фото.

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