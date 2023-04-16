Даша Квиткова поделилась фото с Никитой Добрыниным и ответила, в каких отношениях они отношения

Экс-супруги вместе провели время с сыном.
Блогерша Даша Квиткова снова заинтриговала фанов фотографией с бывшим мужем, шоуменом Никитой Добрыниным.
На фото у сторис в Instagram Даша показала, как телеведущий играет с их годовалым сыном Львом.
"Готовят обед", — подписала милый кадры Квиткова.
Поклонники пары сразу начали спрашивать у блогерши в частные сообщения, не намекает ли она на примирение с бывшим. Цветочная молчать не стала и ответила своим подписчикам.
Блогерша дала понять, что они с Никитой поддерживают дружеские отношения ради сына и стараются быть ему хорошими родителями.
"Мы родители замечательного мальчика. На этом все. Не рвите директ", — написала Даша.
Напомним, на днях Квиткова и Добрынин также показались вместе на прогулке в парке. Тогда блоггерша также вызвала массу вопросов у подписчиков совместными фото.
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