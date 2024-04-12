Даша Квиткова поделилась, как успокаивает своего 2-летнего сына во время его капризов

Украинская блогерша Даша Квиткова рассекретила методы успокоения двухлетнего сына Льва, когда у него плохое настроение.

В своем фотоблоге Даша рассказала, что никогда не кричит на сына, а всегда с ним говорит и разрешает конфликты мирным путем. В частности, во время капризов Льва блогерша спрашивает его, быть ли ей рядом или дать ему высвободить свои эмоции наедине.

"Я всегда спрашиваю его, хочет ли он, чтобы я была рядом или чтобы я его оставила. Да, разговоры не всегда работают, но в основном он идет на контакт. Иногда он говорит мне уйти, а потом сам приходит и говорит: "Я успокоился". А иногда просит остаться и просто быть рядом, пока он плачет. И мы разбираем, из-за чего вообще произошла истерика", - рассказала Квиткова.

Даша Квиткова с сыном / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова с сыном / Фото: instagram.com/kvittkova

Также звездная мама призналась, что, когда ей сложно справляться с собственными эмоциями во время конфликтов с сыном, она идет в другую комнату. А после этого снова налаживает контакт посредством диалога с двухлетним Львом.

"Я не кричу и не срываюсь. Потому что я знаю, как это. И у нас есть правило: без криков, без мата и без срывов. Когда я понимаю, что я не вывожу, я просто иду в другую комнату, чтобы перевести дух. И мне очень хочется, чтобы это правило мы пронесли сквозь годы. Я не хочу, чтобы сын вообще знал, что такое срывы и т.д. Я верю, что все можно решить разговорами, коммуникацией, поддержкой и нахождением компромиссов для обеих сторон", - добавила Даша.

Даша Квиткова с сыном / Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, недавно Даша Квиткова отреагировала на слухи о "романе" с женатым мужчиной и призналась, действительно ли ее сердце уже не свободно.

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