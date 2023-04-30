Даша Квиткова подогрела слухи о романе с известным продюсером общими фото

Блоггерша уже отреагировала на комментарии в Сети.

После развода с шоуменом Никитой Добрыниным блогерше Даше Квитковой время от времени приписывают новые отношения.

Так, в своих соцсетях знаменитость поделилась общими фото с ведущим и продюсером Евгением Таллером. Они давно дружат, а на днях вместе пришли на день рождения к общей подруге.

На фотографиях с вечеринки Даша и Евгений мило общались, обнимались, танцевали вместе и улыбались друг другу.

Даша Квиткова и Евгений Таллер / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова и Евгений Таллер / Фото: instagram.com/kvittkova

В комментариях под подборкой фото подписчики Даш заметили, что они с продюсером хорошая пара и предположили, что между ними может быть больше, чем дружба.

Красивая пара!

Даша, вы так на него смотрите, как влюбленные!

Имеете хороший вид вместе!

Какая химия между вами!

Даша Квиткова и Евгений Таллер / Фото: instagram.com/kvittkova

Впрочем, блогерша поторопилась разочаровать своих поклонников и заметила, что с Евгением они просто друзья.

"Я не влюблена в Женю. Девушки, Женя свободен", – ответила фанам Даша.

Напомним, что ранее Даша Квиткова поделилась общими кадрами с экс-мужчиной Никитой Добрыниным и ответила, какие отношения у них сейчас.

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