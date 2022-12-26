Даша Квиткова похвасталась фигурой в нижнем белье после похудения на 30 килограмм

Жена ведущего Никиты Добрынина – блогерша Даша Квиткова – решила похвастаться своей стройностью.

Знаменитость, которая через год после родов похудела на 30 килограмм, поделилась пикантным фото. В Instagram-stories Даша опубликовала фотографию, на которой изображена в черном нижнем белье. На снимке заметно, что Квиткова после родов сильно похудела, и у нее невероятно стройная фигура.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Отметим, блогерша призналась, что во время беременности весила 83 килограмма. После родов Даша серьезно занялась фигурой и начала худеть. За год знаменитости удалось сбросить более 30 килограмм, и сейчас она весит меньше, чем до беременности, а именно 50 килограмм. Похудеть Даше помогла специальная диета, которую ей подобрал диетолог, и занятия спортом.

Также Квиткова рассказывала, что больше не планирует худеть, а только поддерживать свою фигуру в тонусе.

Читайте также: