Даша Квиткова похвасталась новой прической по возвращении из США

Звезда в восторге от своего нового образа.

Украинская блогерша Даша Квиткова после своего возвращения из Соединенных штатов решила несколько изменить свою внешность.

В сторис в Instagram знаменитость показалась в салоне красоты и показала, как парикмахер делает ей стрижку. Как рассказала Даша она решилась сделать себе модную челку и подровнять длину.

"Минус семь сантиметров и челка" — рассказала об изменениях Даша.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

После салона блоггерша похвасталась новой прической на фото. Даша позировала перед зеркалом со стильно уложенными волосами.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Изменения в облике очень порадовали Квиткова и подняли ей настроение. Поэтому в течение дня блогерша еще несколько раз продемонстрировала подписчикам новый образ.

"Довольна после стрижки" — поделилась Даша.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним совсем недавно Даша Квиткова наслаждалась своим отдыхом в Соединенных Штатах. Две недели блогерша провела в компании подруги на другом континенте и успела наделать хороший контент. Так Даша Квиткова увлекла обольстительной фотосессией на берегу океана.

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