Даша Квиткова показала 4-летнего сына в больнице с ингаляцией и сообщила о его болезни

Даша Квиткова с сыном / © instagram.com/kvittkova

Реклама

Украинская блогерша Даша Квиткова пожаловалась, что ее сын от ведущего Никиты Добрынина заболел.

Об этом знаменитость рассказала в Instagram-stories. Блогерша опубликовала фото, на котором 4-летний Левчик с ингаляцией лежит в постели, вероятно, в больнице. Даша Квиткова поделилась, что сын заболел. В частности, у него поднялась высокая температура, а именно 39, а также его мучает кашель. Поэтому, сейчас блогерша отложила все дела и занимается лечением мальчика.

"Пока офлайн отпуск проходит так: температура 39, ингаляции и кашель", - коротко поделилась блогерша.

Реклама

Сын Даши Квитковой и Никиты Добрынина / © instagram.com/kvittkova

Отметим, Даша Квиткова воспитывает сына, которого родила в июле 2021 года, когда находилась в браке с ведущим Никитой Добрыниным. Супруги объявили о разводе в конце января 2023 года. После разрыва они остались в дружеских отношениях и поддерживают связь.

Сейчас Даша Квиткова помолвлена с футболистом Владимиром Бражко, с которым она закрутила роман в 2025 году. Недавно блогерша показывала сладкие поцелуи с женихом на фоне заснеженных деревьев.