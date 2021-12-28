Даша Квиткова показала фигуру в нижнем белье спустя пять месяцев после родов

Блогерша уже не скрывает свои формы.
Жена известного украинского ведущего Никиты Добрынина, блогерша Даша Квиткова порадовала своих поклонников новым фото.
Девушка в сторис на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором изображена в черном нижнем белье. К слову, блогерша изрядно похудела спустя пять месяцев после родов. Более того, Даша уже и не скрывает свои аппетитные формы, а может спокойно ими похвастаться.
"Это я сейчас", – коротко подписала снимок Квиткова.
Кстати, хотя Даша раньше призналась, что еще не вернула свою идеальную форму. Впрочем, это не мешает блогерше чувствовать себя сексуальной и привлекательной.
Напомним, что Даша Квиткова и Никита Добрынин впервые стали родителями летом этого года. У супругов родился сын, которого они назвали Львом.
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