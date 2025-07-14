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Даша Квиткова показала, как с экс-супругом Никитой Добрыниным праздновала 4-летие сына
Бывшие супруги по случаю дня рождения мальчика организовали для него особенный праздник.
Украинская блогерша Даша Квиткова показала, как в компании экс-супруга, ведущего Никиты Добрынина, праздновала день рождения сына.
Пара объявила о разводе еще в 2023 году. Тем не менее, Даша и Никита сохраняют теплые отношения ради сына, и у них это прекрасно получается. К слову, 4-летие Льва они праздновали вместе.
Бывшие супруги организовали для сына особенный праздник в стиле супергероев. Лев выбрал для себя костюм Бэтмена.
День рождения Льва праздновали на природе. Супруги пригласили аниматоров - Бэтмена и Человека-паука. Фотозона тоже была в стиле комиксов и с большой красной машиной.
На день рождения ко Льву пришло немало его друзей. Их развлекали различными активностями, что им однозначно не было грустно. Также на дне рождении были фотографы, которые наделали множество фото на память.
Напомним, сын Никиты Добрынина и Даши Квитковой праздновал день рождения 13 июля. Мальчику исполнилось 4 годика. Бывшие супруги уже поздравляли Льва с днем рождения и показывали милые фото с ним.