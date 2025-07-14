Даша Квиткова показала, как с экс-супругом Никитой Добрыниным праздновала 4-летие сына

Никита Добрынин, Даша Квиткова и их сын / © instagram.com/nikitadobrynin

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Украинская блогерша Даша Квиткова показала, как в компании экс-супруга, ведущего Никиты Добрынина, праздновала день рождения сына.

Пара объявила о разводе еще в 2023 году. Тем не менее, Даша и Никита сохраняют теплые отношения ради сына, и у них это прекрасно получается. К слову, 4-летие Льва они праздновали вместе.

Бывшие супруги организовали для сына особенный праздник в стиле супергероев. Лев выбрал для себя костюм Бэтмена.

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Сын Даши Квитковой и Никиты Добрынина / © instagram.com/kvittkova

День рождения Льва праздновали на природе. Супруги пригласили аниматоров - Бэтмена и Человека-паука. Фотозона тоже была в стиле комиксов и с большой красной машиной.

Сын Даши Квитковой и Никиты Добрынина / © instagram.com/kvittkova

На день рождения ко Льву пришло немало его друзей. Их развлекали различными активностями, что им однозначно не было грустно. Также на дне рождении были фотографы, которые наделали множество фото на память.

День рождения сына Даши Квитковой и Никиты Добрынина / © instagram.com/nikitadobrynin

Напомним, сын Никиты Добрынина и Даши Квитковой праздновал день рождения 13 июля. Мальчику исполнилось 4 годика. Бывшие супруги уже поздравляли Льва с днем рождения и показывали милые фото с ним.