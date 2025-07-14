ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
67
Время на прочтение
1 мин

Даша Квиткова показала, как с экс-супругом Никитой Добрыниным праздновала 4-летие сына

Бывшие супруги по случаю дня рождения мальчика организовали для него особенный праздник.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Никита Добрынин, Даша Квиткова и их сын

Никита Добрынин, Даша Квиткова и их сын / © instagram.com/nikitadobrynin

Украинская блогерша Даша Квиткова показала, как в компании экс-супруга, ведущего Никиты Добрынина, праздновала день рождения сына.

Пара объявила о разводе еще в 2023 году. Тем не менее, Даша и Никита сохраняют теплые отношения ради сына, и у них это прекрасно получается. К слову, 4-летие Льва они праздновали вместе.

Бывшие супруги организовали для сына особенный праздник в стиле супергероев. Лев выбрал для себя костюм Бэтмена.

Сын Даши Квитковой и Никиты Добрынина / © instagram.com/kvittkova

Сын Даши Квитковой и Никиты Добрынина / © instagram.com/kvittkova

День рождения Льва праздновали на природе. Супруги пригласили аниматоров - Бэтмена и Человека-паука. Фотозона тоже была в стиле комиксов и с большой красной машиной.

Сын Даши Квитковой и Никиты Добрынина / © instagram.com/kvittkova

Сын Даши Квитковой и Никиты Добрынина / © instagram.com/kvittkova

На день рождения ко Льву пришло немало его друзей. Их развлекали различными активностями, что им однозначно не было грустно. Также на дне рождении были фотографы, которые наделали множество фото на память.

День рождения сына Даши Квитковой и Никиты Добрынина / © instagram.com/nikitadobrynin

День рождения сына Даши Квитковой и Никиты Добрынина / © instagram.com/nikitadobrynin

Напомним, сын Никиты Добрынина и Даши Квитковой праздновал день рождения 13 июля. Мальчику исполнилось 4 годика. Бывшие супруги уже поздравляли Льва с днем рождения и показывали милые фото с ним.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie