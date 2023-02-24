Даша Квиткова показала, как скрывалась с 5-месячным сыном в подвале в первые дни войны

Звезда призналась, что навсегда запомнила запах в укрытии.
Блогер Даша Квиткова вспомнила, каким для ее семьи было 24 февраля 2022 года.
В годовщину начала полномасштабной войны Даша разразилась болезненными воспоминаниями о феврале прошлого года. В сторож в Instagram показала укрытие, в котором пряталась вместе с 5-месячным сыном, тогда еще мужем Никитой Добрыниным и друзьями.
"Мне кажется, я никогда не забуду запах этого маленького укрытия, в котором мы сидели с малышами, когда над нами летали истребители", — вспомнила Квиткова.
В обнаженных кирпичных стенах родители обустроили более или менее комфортные условия для малышей. В то же время родители должны объяснять старшим детям, что происходит и успокаивать их.
"Здесь Лев, ему пять месяцев. Здесь Савва, ему три месяца. И как объяснять немного старшим детям в происходящей семье. Слава Богу, что наши два малыша вообще не понимали и до сих пор не понимают, какое сейчас время", – поделилась Даша.
Также блоггерша вспомнила, каким был ее сын в тот период. Тогда у Льва как раз резались зубы.
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