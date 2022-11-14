Даша Квиткова показала, как выглядела с короткими темными волосами

Звезда показала, как с годами изменилась ее внешность.

Жена ведущего Никиты Добрынина – блогер Даша Квиткова – поделилась личным контентом.

Знаменитость показала, как с годами изменилась ее внешность. На видео, которое Даша опубликовала в своем Instagram, она показала, как выглядела в детстве и подростковом возрасте.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Также Даша оказывается была брюнеткой с короткими волосами. Блогерша показала соответствующую фотографию.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Сейчас же Даша Квиткова выглядит кардинально иначе. Знаменитость отрастила длинные волосы и покрасила их в белый цвет.

Поклонники были шокированы переменами Даши. Они отметили, что их кумир много работала над собой. Впрочем, некоторые заметили, что блогерша для них всегда была и будет красивой.

Это колоссальный труд над собой! Не только физический, чтобы внешне что-то изменить. Наиболее сложный труд над собой внутренний, такая трансформация должна произойти.

Никогда не видела вас в темном цвете, очень красиво) тот случай, когда красиво и блондинкой, и брюнеткой

Это доказательство того, насколько много сил и терпения вы прикладываете к каждому делу, за которое беретесь

Напомним, Даша Квиткова ложилась под нож пластического хирурга. Блогерше делали ринопластику. Впрочем, Даша пожаловалась, что пластический хирург Эдгар Каминский недобросовестно сделал свою работу. Блогерша объяснила, что случилось.

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