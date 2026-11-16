Даша Квиткова показала, как выглядела в детстве, и удивила сходством с пятилетним сыном

Даша Квиткова с сыном Левчиком / © instagram.com/kvittkova

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Блогерша Даша Квиткова показала архивные фото с детства, а подписчики заметили неожиданное сходство звезды с ее пятилетним сыном Левчиком .

Знаменитость устроила для поклонников небольшое путешествие в прошлое. Она опубликовала серию фотографий, на которых оказалась совсем маленькой. Для сравнения, Даша добавила и современные кадры. Так блоггер продемонстрировала, как менялась с годами. В публикацию она также добавила песню Pink Floyd «Time», которая особенно удачно подчеркнула идею фотоподборки.

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Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

Впрочем, внимание аудитории привлекли не только изменения во внешности Квитковой. Подписчики обратили внимание на ее неизменную улыбку и искреннюю детскую непосредственность, сохранившуюся даже спустя годы.

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Даша Квиткова с сыном Левчиком / © instagram.com/kvittkova

Особенно активно пользователи обсуждали схожесть блоггерши с ее сыном Левчиком. В комментариях они отмечали, что на некоторых детских фотографиях Даши вполне можно узнать ее пятилетнего сына.

«Левчик весь в маму!»

«Первое фото – маленький Левчик».

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова с сыном Левчиком / © instagram.com/kvittkova

Не остался в стороне и любимый Квитковой, футболист Владимир Бражко . Он нежно отреагировал на архивные кадры избранницы и оставил под ними краткий комментарий: «Моя маленькая» – дополнив слова красным сердечком.

К слову, Даша воспитывает сына от предыдущего брака с ведущим Никитой Добрыниным . Мальчику уже пять лет, а вопрос, на кого из родителей он больше похож, регулярно становится поводом для обсуждений в сети.

Напомним, ранее Даша Квиткова в объятиях Бражка и с сыном у камина показала осенний отдых семьи.

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