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Даша Квиткова показала, как выглядела в детстве, и удивила сходством с пятилетним сыном
Блогерша поделилась архивными фотографиями, а подписчики сразу заметили, что в детстве она была чрезвычайно похожа на своего пятилетнего сына Левчика.
Блогерша Даша Квиткова показала архивные фото с детства, а подписчики заметили неожиданное сходство звезды с ее пятилетним сыном Левчиком .
Знаменитость устроила для поклонников небольшое путешествие в прошлое. Она опубликовала серию фотографий, на которых оказалась совсем маленькой. Для сравнения, Даша добавила и современные кадры. Так блоггер продемонстрировала, как менялась с годами. В публикацию она также добавила песню Pink Floyd «Time», которая особенно удачно подчеркнула идею фотоподборки.
Впрочем, внимание аудитории привлекли не только изменения во внешности Квитковой. Подписчики обратили внимание на ее неизменную улыбку и искреннюю детскую непосредственность, сохранившуюся даже спустя годы.
Особенно активно пользователи обсуждали схожесть блоггерши с ее сыном Левчиком. В комментариях они отмечали, что на некоторых детских фотографиях Даши вполне можно узнать ее пятилетнего сына.
«Левчик весь в маму!»
«Первое фото – маленький Левчик».
Не остался в стороне и любимый Квитковой, футболист Владимир Бражко . Он нежно отреагировал на архивные кадры избранницы и оставил под ними краткий комментарий: «Моя маленькая» – дополнив слова красным сердечком.
К слову, Даша воспитывает сына от предыдущего брака с ведущим Никитой Добрыниным . Мальчику уже пять лет, а вопрос, на кого из родителей он больше похож, регулярно становится поводом для обсуждений в сети.
Напомним, ранее Даша Квиткова в объятиях Бражка и с сыном у камина показала осенний отдых семьи.