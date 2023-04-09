Даша Квиткова показала, каким дорогостоящим подарком порадовала себя

Блогерша Даша Квиткова рассказала поклонникам, что время от времени делает себе ценные подарки.

Да, знаменитость решила приобрести себе ювелирное украшение, а именно кольцо от известного бренда Cartie. У сторож в Instagram Даша похвасталась приобретением на фото.

Таким образом, по словам блогерши, она захотела поднять себе плохое настроение.

"Было плохое настроение, решила себе его поднять", — написала Квиткова.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Кстати, хорошее кольцо обошлось блогерше в неплохую сумму. На официальном сайте бренда такое украшение можно приобрести примерно за 2 тысячи долларов.

Отметим, что Даша Квиткова раскрывает многие подробности своей частной жизни в Сети. В частности, недавно блоггер показала самую проблемную зону на своем теле.

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