Даша Квиткова показала, каким дорогостоящим подарком порадовала себя

Знаменитость решила поднять себе настроение.
Блогерша Даша Квиткова рассказала поклонникам, что время от времени делает себе ценные подарки.
Да, знаменитость решила приобрести себе ювелирное украшение, а именно кольцо от известного бренда Cartie. У сторож в Instagram Даша похвасталась приобретением на фото.
Таким образом, по словам блогерши, она захотела поднять себе плохое настроение.
"Было плохое настроение, решила себе его поднять", — написала Квиткова.
Кстати, хорошее кольцо обошлось блогерше в неплохую сумму. На официальном сайте бренда такое украшение можно приобрести примерно за 2 тысячи долларов.
Отметим, что Даша Квиткова раскрывает многие подробности своей частной жизни в Сети. В частности, недавно блоггер показала самую проблемную зону на своем теле.
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