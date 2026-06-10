Даша Квиткова показала подготовку к свадьбе и заплакала прямо во время примерки платья

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

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Украинская блогер Даша Квиткова показала подготовку к свадьбе с футболистом Владимиром Бражко и не сдержала эмоций при выборе свадебного платья.

Пока поклонники обсуждают предстоящую свадьбу пары, сама невеста все чаще делится личными моментами подготовки к особому дню. После громкого девичника Квиткова отправилась на поиски главного образа для церемонии. Для примерки она посетила свадебный салон бренда Milla Nova, где примерила сразу несколько роскошных нарядов. Один из них особенно привлек внимание подписчиков. Речь идет о кружевном платье с открытой линией плеч и деликатными перчатками, которые стали частью образа.

«А как девушкам выбирать одно и то же платье, когда у вас такой выбор?» — пошутила невеста.

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Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

На опубликованных кадрах Даша позировала с элегантной прической, украшенной светлыми заколками с камнями, а завершали образ изящные серьги. Впрочем, настоящее внимание привлекли не детали наряда, а реакция самой блогера.

На одном из видео Квиткова не смогла сдержать эмоций. Увидев себя в свадебном образе, она прикрыла лицо рукой и растрогалась до слез, демонстрируя, насколько волнительным стал для нее этот момент.

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

Судя по всему, подготовка к церемонии выходит на финишную прямую, а выбор платья оказался для блогера одним из самых эмоциональных этапов перед праздником.

Напомним, недавно Даша Квиткова пышно отгуляла девичник в кругу самых близких и поделилась этим в собственном блоге.

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