Даша Квиткова показала свою 16-летнюю сестру и ошеломила их сходством

Украинская блогерша Даша Квиткова показала свою младшую сестру Надю.

Сегодня, 26 ноября, родная сестра Квитковой празднует день рождения. Блогерка не удержалась и открыла архивы, чтобы поздравить своего родного человека.

Даша Квиткова с сестрой Надей / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова с сестрой Надей / Фото: instagram.com/kvittkova

На изображениях Даша позирует с Надей и просто ошеломляет их внешностью. Девушки похожи друг на друга, как две капли воды. Так, блогерша показала фото именинницы с детства и вспомнила, какими счастливыми были дни во время их крайних встреч в разных местах.

Даша Квиткова с сестрой Надей / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова с сестрой Надей / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова с сестрой Надей / Фото: instagram.com/kvittkova

Квиткова по случаю праздника также адресовала родной сестре множество пожеланий. И добавила, что очень ею гордится и всегда будет поддерживать ее.

"16 лет, Надя! Для меня каждый день с тобой – это праздник. Твое рождение стало подарком и спасением в самый сложный момент. Я так горжусь тем, какой сильной, доброй и настоящей ты стала. Ты – лучик солнца, освещающий все вокруг. Не могу поверить, как быстро пролетело время. Хочу, чтобы ты всегда помнила: ты достойна лучшего в этом мире. Мир иногда бывает сложным, но с твоей душой ты сможешь все. Впереди у тебя большой путь, и я всегда рядом, чтобы поддержать тебя, обнять, выслушать или просто быть рядом. Для меня ты всегда будешь той девочкой, которая умеет согреть сердце одним только взглядом", - растрогала блогерша.

Даша Квиткова с сестрой Надей / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова с сестрой Надей / Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, недавно Даша Квиткова делилась, что ее сестра и мама живут за границей. В частности, в начале этого лета они виделись в Германии. Там семья посетила один из матчей сборной Украины и показала милые фотографии вместе.

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