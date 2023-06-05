Даша Квиткова показалась на прогулке с бывшим мужем Никитой Добрыниным

Бывшие супруги — блогерша Даша Квиткова и шоумен Никита Добрынин — несмотря на развод все равно проводят время вместе.

"Эксы" встречаются ради своего сына Льва, которого воспитывают вместе. Так, Квиткова показала в сторож в Instagram, как они с Добрыниным устроили для сына поход в зоопарк.

Звездные родители вместе с мальчиком прогуливались по парку и знакомили его с местными жителями. Также они имели возможность покормить животных, что очень порадовало маленького Льва.

Даша Квиткова на прогулке с Никитой Добрыниным / Фото: instagram.com/kvittkova

Вместе с сыном бывшие супруги весело провели время — они играли и развлекали мальчика.

Даша Квиткова на прогулке с Никитой Добрыниным / Фото: instagram.com/kvittkova

Впрочем, пока на примирение пары нет никаких намеков. Как ранее объясняла Квиткова, сейчас они с Добрынином общаются исключительно по воспитанию сына. Однако, по словам блоггерши, она не хочет делать громких заявлений о будущем пары.

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