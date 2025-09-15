Даша Квиткова показалась под капельницей и посмеялась над разницей в возрасте с женихом

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

Блогер Даша Квиткова обнародовала фотографии из-под капельницы и в шутку отметила свой возраст.

В Instagram-сторис знаменитость поделилась фото, на которых она сидит в палате под капельницей. Даша иронично подколола хейтерские комментарии, в которых часто намекают на ее разницу в возрасте с женихом-футболистом Владимиром Бражко.

"Как там пишут в комментариях? У тети уже возраст…" — написала инфлюенсер.

Сторис Даши Квитковой / © instagram.com/kvittkova

Квиткова имеет достаточно веселый и игривый вид на фото, поэтому можно догадаться, что для процедуры нет слишком серьезных оснований. Более того, в следующей заметке звезда отметила, что, несмотря на такие изображения — это обычный курс витаминов для поддержания уровня железа в крови.

Сторис Даши Квитковой / © instagram.com/kvittkova

