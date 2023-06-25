Даша Квиткова показалась с лишним весом и откровенно рассказала о своем целлюлите

Украинская блогерша-миллионница Даша Квиткова показала, как выглядела с лишним весом, и откровенно рассказала о своем целлюлите.

В общем, звезда Сети не стесняется показать себя с лишними килограммами. Вес Даша набрала во время беременности. Так что после родов начала худеть.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Квиткова хотела сбросить вес, ведь ей было некомфортно. Тело знаменитости было слабым и не выносливым. Блогерша хотела это изменить, занялась спортом и начала следить за питанием.

"Я помню себя в этом теле, и оно тоже прекрасное, но лично мне было сложно именно физически. Я даже не могла нормально подняться на несколько этажей по лестнице. Мое тело было слабым и не выносливым по сравнению с тем, что сейчас", — поделилась Квиткова.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Сейчас Даша чувствует себя гораздо увереннее, чем было раньше, когда у нее был лишний вес.

"Это тело прекрасно тем, что оно сильное и выносливое. Это тело благодарно за физическую активность, потому что это основа жизни", — поделилась блогерша.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Также Даша откровенно призналась, что у нее есть целлюлит. Она пытается его минимизировать с помощью питания и спорта, но он никогда не исчезнет.

"Он (целлюлит – прим. ред.) есть и его хорошо видно при плохом освещении. И на 100% он не уйдет. Мы – женщины, и это является нормой. Удалось его минимизировать питанием и тренировками. Целлюлит для женщин – не заболевание, а физиологическая норма – вторичный половой признак. Поэтому избавиться навсегда тоненькой прослойки целлюлитных клеток невозможно", — пояснила блогерша.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, ранее Даша Квиткова откровенно ответила, как будет вести себя, когда ее экс-муж Никита Добрынин встретит другую женщину. В частности, звезда Сети ответила, будет ли мешать ее общению с их с ведущим общим сыном Львом.

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