Даша Квиткова показалась в объятиях мускулистого мужчины на фоне слухов о романе с известным футболистом

Даша Квиткова

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Украинская блогерша Даша Квиткова, которую подозревают в романе с известным футболистом киевского "Динамо" Владимиром Бражко, показалась в объятиях мускулистого мужчины.

Соответствующим снимком звезда Сети поделилась в Instagram-stories. На фото улыбающаяся Даша Квиткова была изображена в объятиях мужчины. Конечно, его лицо блогерша скрыла. В частности, видно было только одну руку мужчины, которая выглядит довольно мускулисто.

Интересно Даша Квиткова также и подписала фото. Знаменитость пожелала подписчикам "тихой и спокойной ночи". Очевидно, снимок блогерша опубликовала вечером, можно предположить, что пара ночует вместе. Однако понятно одно, что Даша Квиткова продолжает намекать, что не одинока.

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Даша Квиткова в объятиях загадочного мужчины / © instagram.com/kvittkova

Дашу Квиткову и Владимира Бражко подозревают в романе - что известно

Слухи, что парочка находится в отношениях, распространились совсем недавно. Инсайдер рассказал изданию "РБК-Украина", что Даша Квиткова и Владимир Бражко крутят роман и якобы совсем это не скрывают. Также поговаривают, что немалые букеты цветов, которыми блогерша часто хвастается в Instagram, дарит ей именно футболист.

Более того, недавно же парочку вообще застали вместе на свадьбе друзей и сняли на видео. На кадры попал момент, как футболист нежно целовал блогершу в щечку и держал за руку. Пока что ни Владимир, ни Даша сплетни не комментируют.