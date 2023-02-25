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Даша Квиткова показалась в романтическом образе с рыжим цветом волос

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
259
Время на прочтение
1 мин
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Даша Квиткова показалась в романтическом образе с рыжим цветом волос

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Знаменитость прибегла к экспериментам с внешностью.

Блогерша Даша Квиткова предстала перед подписчиками с неожиданным цветом волос.

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась новой фотографией. На фото Квиткова позировала в романтическом образе – в белой блузе и голубом берете. Но неожиданно блондинка показалась с рыжими локонами.

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Впрочем, как оказалось, Даша просто примерила парик. Новый образ так понравился блоггерше, что она уже всерьез задумалась над тем, чтобы перекраситься в рыжий.

"Девушки, здесь такое дело… Откажите меня от этого", — пошутила под фото Квиткова.

Но в комментариях большинство подписчиков Даши все же посоветовали ей оставить блонд, ведь с ним она выглядит более естественно и органично.

Напомним, в годовщину полномасштабного вторжения Даша Квиткова показала, как скрывалась от истребителей в подвале с 5-месячным сыном.

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Дата публикации
Просмотры
259
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