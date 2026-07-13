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Даша Квиткова порадовала поклонников семейной фотосессией с сыном и своим избранником Бражком в день 5-летия малыша
К поздравлениям присоединился и родной отец Льва — Никита Добрынин.
Украинская блогерша Даша Квиткова опубликовала трогательные фото с сыном Львом, который отмечает свой пятый день рождения, и получила теплые поздравления от Никиты Добрынина иВладимира Бражка.
Для семьи инфлюенсерши 13 июля стало особенной датой. Ее сын Лев отпраздновал свой первый юбилей — мальчику исполнилось пять лет. По этому случаю Квиткова устроила атмосферную фотосессию среди яблоневого сада. На снимках именинник искренне улыбается, играет и обнимает самых близких. Фотографии быстро собрали сотни восторженных комментариев в соцсети. А сама блогерша не скрывала эмоций.
«Спасибо, что именно ты называешь меня мамой. Это самое красивое слово, которое я когда-либо слышала. Люблю тебя так, как не может выразить ни одно слово», — обратилась Даша к сыну.
Главным героем праздничной фотосессии стал сам Левчик. Мальчик с удовольствием позировал перед камерой, пробовал яблоки, гримасничал от их кислинки и много смеялся. Особое внимание поклонников привлекли снимки, на которых Лев нежно обнимается с футболистом Владимиром Бражко, женихом Квитковой.
Не остался в стороне и Никита Добрынин. Телеведущий опубликовал архивные кадры с сыном, на которых они проводят время вместе.
Напомним, Даша Квиткова и Никита Добрынин объявили о разводе в 2023 году после нескольких лет брака. Пара продолжает вместе воспитывать сына Льва и поддерживает теплые отношения ради ребенка. Недавно блогерша вышла замуж за своего возлюбленного — футболиста Владимира Бражко.