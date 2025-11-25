Даша Квиткова после обстрела Киева шокировала видом дома напротив, куда попал вражеский "Шахед"

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

Реклама

Украинская блогерша Даша Квиткова шокировала видом соседнего дома, куда во время обстрела Киева попал вражеский "Шахед".

В ночь на 25 ноября российские оккупанты атаковали столицу. Страна-агрессор обстреляла Киев дронами и ракетами различных типов. К сожалению, попаданий не удалось избежать. По состоянию на 09:25 утра известно о 14 пострадавших и шести погибших.

Даша Квиткова, которая во время воздушной тревоги находилась вместе с сыном в укрытии, говорит, что ночь на 25 ноября была для ее семьи одной из самых страшных. По словам блогерши, вражеский "Шахед" попал в квартиру, расположенную напротив ее окон.

Реклама

Даша Квиткова с сыном / © instagram.com/kvittkova

"Это одна из самых страшных ночей. "Шахед" прилетел в квартиру напротив наших окон. Звук был просто ужасный. Испуганные мы успокаивали испуганного Левчика", - поделилась блогерша.

Пост Даши Квитковой / © instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова признается, что не на шутку испугалась. Однако она пыталась держаться, чтобы успокоить 4-летнего сынишку. Блогерша отметила, что украинцы из-за действий оккупантов переживают ужасные события. Квиткова выразила свои соболезнования всем пострадавшим.

"Мои соболезнования всем, кто потерял родных. То, через что проходят наши люди, это просто п*здец", - говорит блогерша.

Пост Даши Квитковой / © instagram.com/kvittkova

Напомним, недавно Россия обстреляла Тернополь. Актриса Татьяна Песик оказалась в эпицентре громких взрывов.