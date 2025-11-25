- Дата публикации
Гламур
- Гламур
Даша Квиткова после обстрела Киева шокировала видом дома напротив, куда попал вражеский "Шахед"
Блогерша призналась, что ночь на 25 ноября была для ее семьи одной из самых страшных.
Украинская блогерша Даша Квиткова шокировала видом соседнего дома, куда во время обстрела Киева попал вражеский "Шахед".
В ночь на 25 ноября российские оккупанты атаковали столицу. Страна-агрессор обстреляла Киев дронами и ракетами различных типов. К сожалению, попаданий не удалось избежать. По состоянию на 09:25 утра известно о 14 пострадавших и шести погибших.
Даша Квиткова, которая во время воздушной тревоги находилась вместе с сыном в укрытии, говорит, что ночь на 25 ноября была для ее семьи одной из самых страшных. По словам блогерши, вражеский "Шахед" попал в квартиру, расположенную напротив ее окон.
"Это одна из самых страшных ночей. "Шахед" прилетел в квартиру напротив наших окон. Звук был просто ужасный. Испуганные мы успокаивали испуганного Левчика", - поделилась блогерша.
Даша Квиткова признается, что не на шутку испугалась. Однако она пыталась держаться, чтобы успокоить 4-летнего сынишку. Блогерша отметила, что украинцы из-за действий оккупантов переживают ужасные события. Квиткова выразила свои соболезнования всем пострадавшим.
"Мои соболезнования всем, кто потерял родных. То, через что проходят наши люди, это просто п*здец", - говорит блогерша.
Напомним, недавно Россия обстреляла Тернополь. Актриса Татьяна Песик оказалась в эпицентре громких взрывов.