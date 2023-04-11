Даша Квиткова после развода рассказала, о каких отношениях мечтает: "Больше не хочу быть инициатором"

Бывшая жена телеведущего Никиты Добрынина, блоггерша Даша Квиткова, заговорила о будущих отношениях.

Подписчики Квитковой в сторис в Instagram спросили, готова ли она пустить в сердце новую любовь. На это Даша ответила, что поначалу все-таки хочет расстаться с бывшим мужем.

Впрочем, в будущем, призналась Даша, она все же хочет построить такие отношения, в которых она не будет лидером, как это было в прошлом.

"Дальше, я просто не хочу больше ничего решать, я уже решалась. ﻿Я не хочу быть в отношениях ведущей, я хочу быть ведомой, потому что от первой роли меня уже тошнит. Я хочу, чтобы меня взяли за руку и поставили за спину, потому что перед спиной я уже была, спасибо... Я хочу доверять решениям мужчины, хотя иногда буду возмущаться немного, потому что это за меня что-то говорят. Я не хочу быть инициатором и тянуть, потому что мои плечи уже устали. Я просто хочу расслабиться, наслаждаться материнством, отношениями и работой", — ответила Квиткова.

Даша Цветкова / Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, что Даша Квиткова и Никита Добрынин познакомились на романтическом реалити "Холостяк-9". В 2020 году пара вышла замуж, а уже через год у них родился сын Лев. В сентябре 2023 года Никита и Даша обвенчались, однако уже через несколько месяцев объявили, что больше не вместе.

Даша Квиткова и Никита Добрынин / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

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