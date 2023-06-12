Даша Квиткова после развода с Никитой Добрыниным ответила, свободно ли ее сердце

Блогерша-миллионница Даша Квиткова после развода с шоуменом Никитой Добрыниным заговорила о новых отношениях.

Подписчиков знаменитости волновало немало вопросов о личной жизни знаменитости, поэтому Даша решила максимально прояснить ситуацию одним содержательным ответом в сторис в Instagram.

После публичных отношений с Добрыниным, по словам Квитковой, она хочет, чтобы дальнейшая ее личная жизнь оставалась более частной. Раскрывать секрет о том, свободно ли ее сердце Даша планирует только после того, как будет готова к этому.

"У меня был публичный опыт и я дозе вывожу его последствия, и буду это делать еще долго, судя по всему. Поэтому, даже будь я влюблена, и даже если бы в меня был мужчина: я бы хотела, чтобы это было тем, что останется сакральным и личным, до того момента, пока я не буду уверена и буду снова готова рассказать вам. Ну и конечно, когда это будет, скрыть все на 100% не получится, я это понимаю, но пока быть откровенной о личном - я не готова (И это не потому, что счастье любит тишину). Я дорожу временем, которое сейчас есть в моей жизни. Я счастлива, вот это главное. Сама или нет, то уже неважно", — написала Даша.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, 11 июня Даша сообщила, что они с Никитой официально развелись после двух лет в браке. Сейчас пара вместе воспитывает сына Льва и имеет чисто родительские отношения.

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