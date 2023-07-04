Даша Квиткова после слухов о новых отношениях резко ответила, действительно ли у нее появился бойфренд

Украинская блогерша Даша Квиткова отреагировала на слухи вокруг ее личной жизни.

В частности, после развода с ведущим Никитой Добрыниным знаменитости приписывают разные романы. Даша решила объяснить поклонникам слухи вокруг ее личной жизни. Блогерша отметила, если она публикует какие-то фото или видео с какими-то мужчинами, это значит, что она просто с ними общается и дружит.

"С мужчинами, с которыми меня можно увидеть и с которыми я общаюсь, меня ничего не объединяет, кроме общения и дружбы. Ими я точно не заполняю ничего", – прокомментировала Даша.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Блогерша отметила, если в ее личной жизни будут какие-то изменения, то она сообщит поклонникам об этом самостоятельно. Также знаменитость призвала не верить всему, что пишут и говорят в Сети. Даша не давала намека, что у нее появился бойфренд, соответственно сейчас она холостячка.

"Давайте сделаем так: пока вы лично от меня не увидите какого-нибудь подтверждения чего-либо – не приписывайте мне романов. Я буду благодарна за понимание", — подчеркнула Квиткова.

Напомним, недавно в Сети распространились сплетни, якобы Даша Квиткова изменяла Никите Добрынину и крутила роман с известным продюсером. Блогерша раньше уже ответила на эти упреки.

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