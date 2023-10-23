Даша Квиткова пожаловалась, что ее 2-летний сын заболел: "Ночь была просто жесть"

Сын известной блогерши Даши Квитковой и ведущего Никиты Добрынина заболел.

Печальными новостями поделилась сама Даша в Instagram-stories. Блогерша рассказала, что у Льва всю ночь была высокая температура, из-за чего маленький мальчик почти всю ночь не спал.

"Ночь была просто жесть. Лев температурил всю ночь, не спал, сбивала несколько раз", — поделилась Квиткова.

Даша Квиткова с сыном / Фото: instagram.com/kvittkova

Блогерша призналась, что она очень сильно переволновалась за состояние здоровья сына. Даша всю ночь не сводила глаз со Льва и пыталась ему помочь. По словам Квитковой, когда ее сынишка так болеет, у нее появляются седые волосы.

"Всю ночь провели вот так. Желаю каждой мамочке, чтобы детки были здоровые и не болели. Я просто радуюсь, что я блондинка, потому что не видны мои седые волосы после таких ночей", — отметила блогерша.

Даша Квиткова с сыном / Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, недавно Анна Саливанчук рассказывала о проблемах со здоровьем. Как призналась актриса, долгое время она плохо чувствовала себя. Анна обратилась за помощью к врачам, и те уже поставили ей диагноз.

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