Даша Квиткова пожаловалась, что их с Добрыниным 2-летний сын заболел: "Я немного поседела"

Украинская блогерша-миллионница Даша Квиткова поделилась, что их с экс-мужем, ведущим Никитой Добрыниным, 2-летний сын заболел.

Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram. По словам Квитковой, Льву стало плохо ночью. Мальчика мучил сильный кашель и высокая температура. Даша говорит, что очень сильно испугалась и была рядом с сыном.

"Вот ночь! Лев снова заболел. Ночью тяжело дышал, кашлял, задыхался, я сбила температуру…Я немного поседела…", — поделилась блогерша.

Даша Квиткова с сыном / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова рассказала, что она отменила все планы, чтобы быть рядом с сыном. Также знаменитость обратилась за помощью к врачу, чтобы тот обследовал Льва и назначил лечение.

"Отменила тренировку, садик. Вызвала врача, ждем", — поделилась Даша.

Напомним, ранее актриса Анна Саливанчук жаловалась, что ее 3-летний сын заболел. Мальчику стало резко плохо, когда он шел в садик.

Читайте также: