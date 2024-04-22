Даша Квиткова призналась, чем завершилась история с ее масштабным ДТП в Киеве и забрали ли у нее права

Блогерша расставила все точки над "і".
Украинская блогерша Даша Квиткова, которая в прошлом году была признана виновной в масштабном киевском ДТП, рассказала о конечном решении суда.
Как признается знаменитость, все решилось в соответствии с законодательством Украины, и она уже выплатила все необходимые компенсации. К слову, водительские права у Квитковой не забрали. Однако, несмотря на это, блогерша стала ездить с личным водителем из-за плотного рабочего графика.
"Все закончилось по закону Украины. Ко мне претензий нет. Я выплатила все по закону. У меня есть водитель. У меня есть права, но есть очень много работы, поэтому комфортнее с водителем", - рассказала блогер в интервью "Люкс" ФМ".
Напомним, Даша Квиткова в конце августа 2023 года попала в масштабное ДТП с участием трех элитных автомобилей в Киеве. В частности, в Святошинском районе столицы блогерша за рулем Lexus, который, кстати, был у нее на тест-драйве, столкнулась на перекрестке с Ford Mustang, Tesla, Toyota Land Cruiser. В результате одна из пассажирок травмировала руку. В декабре состоялось судебное заседание, где знаменитость была признана виновной в совершении аварии.
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