Даша Квиткова призналась, как закрутился ее роман с 23-летним известным футболистом Бражко

Даша Квиткова и Владимир Бражко

Украинская блогерша Даша Квиткова рассказала детали знакомства с футболистом Владимиром Бражко, который недавно сделал ей предложение.

Так, звезда приоткрыла тайну личной жизни. Она дала ответы на самые интересные вопросы фанов в Instagram. И конечно же их львиная доля была именно о ее отношениях. Один из пользователей спросил, как Даша начала встречаться с будущим женихом. На что блогерша ответила, что чувства появились после случайной встречи в заведении.

"Если коротко, то я забежала в заведение, где Вова меня увидел и решил, что хочет видеть меня каждый день", — поделилась Даша.

К слову, о романе Даши Квитковой и Владимира Бражко начали сплетничать еще с мая этого года после того, как инсайдер сделал заявление. В свою очередь возлюбленные до сих пор не рассказывали, сколько на самом деле времени они уже вместе. Тем не менее, история любви оказалась довольно стремительной. Потому что уже в начале сентября звезды обручились.

Теперь в Instagram пары появятся только фото с интригой. В частности, Даша засветила свое второе загадочное кольцо на безымянном пальце, которое может быть намеком на тайную свадьбу. А сам футболист выходит играть на поле с большим золотым украшением на пальце правой руки и не скрывает этого на фото.