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Даша Квиткова призналась, оплатил ли бывший Никита Добрынин ее поездку на Мальдивы

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1416
Время на прочтение
2 мин
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Даша Квиткова призналась, оплатил ли бывший Никита Добрынин ее поездку на Мальдивы

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

После заявления о разводе, блогер с сыном отправилась на острова.

Украинская блогерша Даша Квиткова рассказала, оплатил ли ее экс-муж Никита Добрынин ее поездку с сыном на Мальдивы.

В сторис своей страницы в Instagram Даша пообщалась с подписчиками и ответила на вопросы, которые их больше всего волнуют. Квиткова поделилась, платил ли Добрынин за ее путешествие на острова, где она сейчас находится.

"Не переживайте. На бюджет Никиты никто не посягал и не посягает. Нет", — коротко ответила блогерша.

© instagram.com/kvittkova
Фото: instagram.com/kvittkova

Также Даша призналась, что на Мальдивы она улетела вместе со своей помощницей и няней ее сына Олей.

"У моей мамы работали две Оли. Они подруги и знают меня с девяти лет. Они мне как семья. Помогают мне со Львом. Считайте, что это няни, но я не могу на них так говорить. Просто моя помощь. У одной из Оль есть сын старше Льва на три месяца. Оля всегда приходит с ним, и они друзья. Сейчас со мной полетела одна из Оль", — объяснила Квиткова.

© instagram.com/kvittkova
Фото: instagram.com/kvittkova

Также блогерша призналась, увеличилось ли у нее поклонников после разрыва с Добрыниным. Даша рассказала, что многие мужчины стали писать, однако блогерша отбивается, потому что "хвастовство на хвастовстве, а это не по адресу".

© instagram.com/kvittkova
Фото: instagram.com/kvittkova

Кроме того, Даша поделилась, что она влюблена в себя, ей никогда не бывает грустно наедине с собой, а тем более скучать не дает сын.

© instagram.com/kvittkova
Фото: instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова с сыном / © instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова с сыном / Фото: instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова с сыном / © instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова с сыном / Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, что Даша Квиткова и Никита Добрынин неделю назад объявили, что разорвали отношения. У экс-влюбленных есть общий сын, годовалый Лев, ради которого Даша и Никита ходят к психологу, чтобы остаться ради ребенка в адекватных отношениях.

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Дата публикации
Просмотры
1416
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