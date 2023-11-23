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Даша Квиткова прокомментировала новые отношения ее бывшего Никиты Добрынина

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
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Даша Квиткова прокомментировала новые отношения ее бывшего Никиты Добрынина

Никита Добрынин и Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Блогерша призналась, как реагирует на новый роман экс-мужа.

Украинская блогерша-миллионница Даша Квиткова впервые прокомментировала новые отношения ее бывшего мужа, ведущего Никиты Добрынина.

Знаменитость решила пообщаться с поклонниками в Сети. Многих подписчиков Даши интересовало, как она реагирует на новый роман своего бывшего мужа. Блогерша не стала избегать этих вопросов и откровенно ответила. Даша подчеркнула, что желает Никите Добрынину только счастья. Больше она не планирует обсуждать эту тему, ведь у нее есть свои дела, которыми она хочет заниматься.

"Главное, чтобы он был счастлив. Ну, а у меня много своих дел, о которых мне хочется думать", — ответила Даша.

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Отметим, Даша Квиткова и Никита Добрынин поженились в 2020 году, однако уже в 2023 году они объявили, что разводятся. У пары есть общий сын, который родился в июле 2021 года.

После развода Никита Добрынин долго не был одинок. Шоумен закрутил новый роман, который сам и подтвердил. Избранницу ведущий скрывает, но говорят, что он встречается с блогершей Чарой Хорив. Недавно Добрынин еще больше подогрел слухи о романе с девушкой.

Никита Добрынин и Чара Хорив / © muzvar.com.ua
Никита Добрынин и Чара Хорив / Фото: muzvar.com.ua

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Дата публикации
Просмотры
1788
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